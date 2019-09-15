طائرة مسيرة مجهولة تحوم حول قصر أمير الكويت

15 سبتمبر 2019 - 10:42 ص

في تطور جديد اخترقت طائرة مسيرة أمس السبت المجال الجوي الكويتي محلقة فوق قصر الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وبحسب ما كشفته صحيفة "الراي " الكويتية فإن الطائرة بدون طيار "درون " حامت فوق قصر دار سلوى فجر أمس وهبطت عند محيط القصر على ارتفاع 250 متر فقط مشغلة كشافاتها الأمامية ثم غادرت مجددا.

وأضافت أن الطائرة كانت من النوع الكبير ، يبلغ طولها 3 متر وحجمها كالسيارة الصغيرة .

وبحسب الصحيفة فإن مسار الطائرة ، فإنها كانت قادمة من جهة البحر، واقتربت من شاطئ البدع، و فتحت الكشاف الأمامي لمدة دقيقة واحدة، وبعد ذلك حامت فوق قصر دار سلوى وعادت إلى دوّار البدع ثم اتجهت إلى داخل مدينة الكويت .

وأشارت الصحيفة وفق بلاغ ورد للجهات الأمنية الكويتية ، أنه لم يتم الكشف عن جنسية الطائرة أو هدفها بعد .