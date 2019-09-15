اختطفه سائق توك توك.. يعود لأسرته بعد 20 عاما

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طفل

اختطاف

سائق توك توك

عائلة هندية

اختطف علي يد سائق توك توك وعمره ثلاث سنوات، ليعود لأسرته مجددا بعد 20 عاما.

وفي التفاصيل اجتمعت أسرة هندية بنجلها الذي خطف قبل عشرين عاما وعمره لم يتجاوز وقتها الثلاث سنوات من قبل سائق توكتوك، وتم بيعه إلى إحدى الأسر بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووقعت الحادثة في فبراير من عام 1999، بعدما خطف الابن "أفيناش "، والذي كان اسمه سوباش آنذاك، وبيع لملجأ أيتام كان يعرض الأطفال فيه للتبني بشكل غير قانوني، لتشتريه أسرة أمريكية وانتقل للعيش في ولاية ويسكونسن

وكشف مكتب التحقيقات المركزي الهندي، بعد عدة أعوام، والذي كان يباشر القضية أن الطفل يعيش بأمريكا، ليتمكن الأبوان عبر أحد المحامين من لقاء ابنهما الذي كبر وحصل على شهادة في إدارة الشؤون المالية، وزارهما في بيتهما رغم أنه لا يتحدث سوى اللغة الإنجليزية.


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