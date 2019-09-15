أغنية جديدة لـ"شعبولا" يهاجم فيها الهارب محمد على

15 سبتمبر 2019 - 01:21 م

في ظهور جديد طرح الفنان الشعبى شعبان عبد الرحيم، أغنية جديدة هاجم فيها الفنان الهارب محمد على، الذى يهاجم مؤسسات الدولة المصرية، عن طريق فيديوهات يقوم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وجاءت الأغنية بعنوان "الشعب المصرى وجيشه أيد واحدة بجد بجد"، حيث دعا شعبان الرحيم فى أغنيته، بضرورة تأديب الفنان الهارب محمد على.

كما طرح أغنية بعنوان "اللى معاه ربنا.. مش بيخاف من حد"، هاجم فيها الفنان الهارب محمد على، بسبب هجومه على مؤسسات الدولة.

وتقول كلمات الأغنية:

اللى معاه ربنا .. مش بيخاف من حد.

الشعب المصرى وجيشه ايد واحدة بجد بجد.

حتت ممثل فاشل ساقط مالوش ترتيب غلط فى مصر وجيشها يستاهل التأديب.

اسمه محمد على مش يعنى على كلاى.

ده حتت عيل فاسد وحرامى ورغاى.

لانعرف مين بسلامته ولاحتى يطلع ايه.

والنعمة انا ماعرفه ولا حتى سمعت عليه.

فيه ناس بيقولوا ممثل فشل وكان بيحاول ولما مالقاش فايدة راح اشتغل مقاول.

هرب على البر التانى وده حلمه من زمان.

كان نفسه يروح يعيش فى جنة اردوغان.

طب فاشل وده كان من الاول باين.

لكن اللى مكنش واضح انك جاسوس وخاين.

بأى حق يافاشل تغلط فى جيش ورئيس.

هو انت فاكر الشعب هيسيبك ياخسيس.

محدش خان البلد دى الا لما وقع واتعرف.

الجيش المصرى ياشاطر رمز الكرامة والشرف.

الريس قالها مرة الجيش ده زى النار.

محدش يلعب معاه بجد او بهزار.

فيه ناس ليها مزاج ان الفساد ينتهى.

محمد على مين ياعم روح اتلهى.

زعلان علشان معرفتش تسرق او ترتشي.

ده ابوك بنفسه قالك عيب عليك اختشى.

السيسى علشان كشفكم عاملين حرب عليه.

ده فيه شعب 100 مليون واقفين جنبه وحواليه.

الجيش المصرى ياعلى مبيتلعبش عليه.

اسأل عشماوى يقولك الخاين اخرته ايه.