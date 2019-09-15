  • الأحد 15 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:06 م
بحث متقدم
تطبيق حد

السعودية.. تطبيق حد الغيلة على رجل وامرأة تفاصيل جريمة صادمة

السيسي

المقرحي: حديث السيسي بمؤتمر الشباب "بلسم"

بشار

عفو عام من بشار الأسد

مختار جمعة

مختار جمعة: "لن نخترع دينا جديدا"

عبد القار بن صالح

إعفاء الأمين العام لـ«العليا للانتخابات الجزائرية» تفاصيل مثيرة

الملك سلمان

بعد أرامكو.. الملك سلمان يتخذ أمرًا ملكيًا عاجلاً

شعبولا

أغنية جديدة لـ"شعبولا" يهاجم فيها الهارب محمد على

طفل حديث الولادة

صورة صادمة لرضيع فى القمامة تهز دولة عربية

الفريق أول عبد الفتاح البرهان

برهان: لن ننسى هذا الجميل للملك سلمان

نتنياهو

تفاصيل صادمة.. وزراء عرب في حكومة نتنياهو الجديدة

إعفاء الأمين العام لـ«العليا للانتخابات الجزائرية» تفاصيل مثيرة

عرب وعالم

عبد القار بن صالح
عبد القار بن صالح

علي محمود

أخبار متعلقة
#

تفاصيل مثيرة.. الملك سلمان يهاتف "أبو مازن"

#

تفاصيل مثيرة عن أخطر امرأة في داعش

#

تفاصيل مثيرة.. وسام الاستحقاق لـ«كلب أوباما»

#

نتنياهو: إسرائيل لا تتأثر بتهديدات "نصر الله"

الجزائر

العليا لانتخابات الجزائر

عبد القادر بن صالح

أعفى الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، اليوم الأحد، الأمين العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مهامه.

وقالت الرئاسة الجزائرية، وفقا لما نشرته صحيفة "النهار" الجزائرية، إن الرئيس الجزائري المؤقت، أعفى فؤاد مخلوف، الأمين العام للهيئة من مهامه، تمهيدا لتأسيس اللجنة الجديدة وفقا للقانون الجديد الذي أقره مجلس النواب.

ووقع كذلك عبد القادر بن صالح على القانون الذي أقره مجلس النواب، بشأن تأسيس سلطة وطنية مستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات في الجزائر، وكذلك على القانون المتعلق بتنظيم الانتخابات.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن التوقيع جاء بعد استيفاء كل الاجراءات التي ينص عليها الدستور، وبعد أن أبلغ المجلس الدستوري رئيس الدولة حولهما.

وأقر مجلس الوزراء الجزائري قبل أيام، للمرة الأولى مشروع قانون لاستحداث "السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات"، على أن تكون "هيئة دائمة" وليست مؤقتة، خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة بن صالح.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية أكد وزير العدل، بلقاسم زغماتي أن التصديق على مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات يعكسان بصدق النوايا الحسنة للسلطات العليا للبلاد في إرجاع الكلمة مجددا الشعب والاحتكام لرأيه، عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة شفافة".

من أبرز التعديلات التي تضمنها قانون الانتخاب الجديد إسقاط شرط الحصول على 600 توقيع فردي من أعضاء المجالس المحلية بالنسبة لمرشحي الانتخابات الرئاسية، وتقليص عدد التوقيعات الفردية للناخبين، التي يتعين على الـمترشح للانتخابات جمعها من 60 إلى 50 ألفا، توقيع عبر 25 محافظة على الأقل، وتخفيض العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة بالنسبة لكل واحدة من الولايات المعنية من 1500 إلى 1200 توقيع، واشتراط الشهادة الجامعية.

ويعيش الشعب الجزائري منذ 22 فبراير حالة من الحراك الواسعة سواء المسيرات أو التظاهرات في الشارع، التي أنهت حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وأجلت الانتخابات الرئاسية لموعد لم يحدد بعد، وبين الجهات السياسية المختلفة، حيث تواصل السلطة محاولاتها لإقناع كل الفاعلين السياسيين والجمعويين بضرورة الجلوس إلى طاولة الحراك والإسراع في انتخاب رئيس جمهورية يشرع بعد تنصيبه، في تطبيق كل الإصلاحات التي يطالب بها الشعب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

خفايا صلح الحديبية

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» قمة استثنائية.. مليار دولار لمكافحة التنظيمات المتشددة
» رقصت بـ "روب الحمام".. كويتية تشعل مواقع التواصل
» بعد إصابته بفقدان ذاكرة.. عاصي الحلاني يخرج عن صمته
» مفاجأة مدوية بشأن جسر الملك فهد
» 3 شائعات متداولة عن الراحل إسماعيل ياسين
» صافيناز بـ"البكيني" وتصدم متابعيها
» فيديو نادر لـ "شيرين" تحيي حفل زفاف بالشارع
» سبب انهيار شقيقة هنا الزاهد في حفل زفافها
» معسكر مغلق للزمالك ببرج العرب
» استقرار سعر الذهب فى بداية تعاملات اليوم
» سعودية تنهار بعد حقن شفايفها.. ومتابعون: "كنت أحلى"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:26 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية