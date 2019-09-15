  • الأحد 15 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:06 م
بحث متقدم
تطبيق حد

السعودية.. تطبيق حد الغيلة على رجل وامرأة تفاصيل جريمة صادمة

السيسي

المقرحي: حديث السيسي بمؤتمر الشباب "بلسم"

بشار

عفو عام من بشار الأسد

مختار جمعة

مختار جمعة: "لن نخترع دينا جديدا"

عبد القار بن صالح

إعفاء الأمين العام لـ«العليا للانتخابات الجزائرية» تفاصيل مثيرة

الملك سلمان

بعد أرامكو.. الملك سلمان يتخذ أمرًا ملكيًا عاجلاً

شعبولا

أغنية جديدة لـ"شعبولا" يهاجم فيها الهارب محمد على

طفل حديث الولادة

صورة صادمة لرضيع فى القمامة تهز دولة عربية

الفريق أول عبد الفتاح البرهان

برهان: لن ننسى هذا الجميل للملك سلمان

نتنياهو

تفاصيل صادمة.. وزراء عرب في حكومة نتنياهو الجديدة

تكذبها زوجة نجله..

3 شائعات متداولة عن الراحل إسماعيل ياسين

الصفحة الأخيرة

اسماعيل ياسين
اسماعيل ياسين

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

في ذكرى ميلاده .. الكشف عن سر غريب حول إسماعيل ياسين

#

تعرف على وصية سيمون أسمر المثيرة للجدل بعد وفاته

#

معلومات مثيرة عن محاولة اغتيال إسماعيل هنية

#

وفاة نجل فنان شهير .. وشقيقه ينعيه

وفاة

تن

اسماعيل ياسين

سامية شاهين

أكدت سامية شاهين، زوجة المخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين، أنه يوجد شائعات كثيرة منتشرة على "السوشيال ميديا" عن الفنان الراحل ليس لها أي أساس من الصحة.

وأضافت "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة قناة "تن"، أن الفنان إسماعيل ياسين لم يمت فقيرًا، بل كان مستورًا ويعيش بشقة بالزمالك مكونة من 7 غرف.

وأكدت أن إسماعيل ياسين كان يعاني من مرض النقرس فقط، وأصيب بالشلل عندما اكتشف أن الضرائب حجزت على 300 ألف جنيه من أمواله، وهو ما دفعه للعودة للمونولوجات، وأصيب بالاكتئاب بعد وفاة صديقه المخرج فطين عبد الوهاب حتى توفي أمام باب شقته.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

خفايا صلح الحديبية

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» قمة استثنائية.. مليار دولار لمكافحة التنظيمات المتشددة
» رقصت بـ "روب الحمام".. كويتية تشعل مواقع التواصل
» بعد إصابته بفقدان ذاكرة.. عاصي الحلاني يخرج عن صمته
» مفاجأة مدوية بشأن جسر الملك فهد
» 3 شائعات متداولة عن الراحل إسماعيل ياسين
» صافيناز بـ"البكيني" وتصدم متابعيها
» فيديو نادر لـ "شيرين" تحيي حفل زفاف بالشارع
» سبب انهيار شقيقة هنا الزاهد في حفل زفافها
» معسكر مغلق للزمالك ببرج العرب
» استقرار سعر الذهب فى بداية تعاملات اليوم
» سعودية تنهار بعد حقن شفايفها.. ومتابعون: "كنت أحلى"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:26 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية