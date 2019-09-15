» مفاجأة مدوية بشأن جسر الملك فهد

15 سبتمبر 2019 - 01:37 م

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن ملامح برنامجها الجديد الهادف لتحويل جسر الملك فهد إلى جسر ذكي، لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين .

وأكدت المؤسسة، أنه سيتم قريبًا إتاحة خيارات وتقنيات متعددة لدفع الرسوم إلكترونيًا، مع تطوير الجهود من الجانبين السعودي والبحريني لخفض زمن العبور بما لا يخل بالإجراءات الأمنية.

وشددت المؤسسة، على رفع كفاءة مسارات إنهاء السفر، وإنشاء مرافق جديدة لخدمة المسافرين قبل نهاية العام الجاري، منها تجهيز دورات المياه الجديدة بالجانب البحريني، مشيرة إلى أن دورات المياه الحالية مؤقتة.