مختار جمعة: "لن نخترع دينا جديدا"

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الخطاب الديني

مختار جمعة

المؤتمر الدولي


أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن التضحية في سبيل الوطن والشهادة في سبيله من أعلى درجات الشهادة، مشددًا على أنه لا بقاء لأمة أو حضارة بلا قيم ولا أخلاق، فالأمم التي لا تبني على القيم والأخلاق تحمل عوامل سقوطها في أصل بناءها وأسس قيامها.

 وأوضح "جمعة"، خلال كلمته على هامش فاعليات المؤتمر الدولي الـ 30 حول فقه بناء الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمذاع على الفضائية المصرية، اليوم الأحد، أنه لا بد أن نفرق بين فقه الدول وبناء الدول والوعي بالتحديات التي تواجهها وسبل الحفاظ عليها ومشروعية الدفاع عنها.

وشدد وزير الأوقاف، على ان الجماعات المتطرفة لا تقوم إلا على أنقاض الدول، ومصلحة الجماعة عندهم فوق مصلحة الدولة، ومصلحة التنظيم فوق مصلحة الأمة وفوق الدين نفسه، منوهًا إلى أن الجماعات الإرهابية تحاول أن تعيد تمركزها في نحو 52 دولة حول العالم وفقًا لما أكده شباب البرنامج الرئاسي بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب بالأمس.

وعن تجديد الخطاب الديني قال: "نحن لن نخترع دين جديد، ولن نسمح بالمساس بثوابت دينا، وإنما نبحث عن الفهم الصحيح للدين الحق، ومهمتنا هو نفي انتحال المبطلين وقطع دابر التطرف الفكري، وعدم السماح باكتساب المتطرفين أرض جديدة، والعمل على القضاء على التطرف والمتطرفين حيث كانوا".

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