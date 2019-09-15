"ريهام سعيد" تتهم فنانة شهيرة بفيديوهات إباحية

15 سبتمبر 2019 - 04:37 م

عادت الإعلامية المعتزلة، ريهام سعيد، مرة أخرى إلى الأضواء، ولكن تلك المرة من بوابة الفنانة المثيرة للجدل سما الصري.

وتقدمت ريهام سعيد ببلاغ للنيابة، تضمن عدد من المقاطع المصور والفيديوهات التي وصفتها بالجنسية والإباحية الخاصة بسما المصري.

واتهم البلاغ سما المصري، بالاعتياد على نشر فيديوهات إباحية على مواقع التواصل الاجتماعي، تستعرض خلالها جسده بإيحاءات جنسية واضحة، وعبارات جنسية واضحة وصريحة، بحسب قول البلاغ.

وجاء فى نص البلاغ رقم 11598 لسنة 2019، إن المشكو في حقها صورت في أغسطس الماضي، مقطع فيديو تحدثت فيه عن الشاكية وما قررته في حلقة عن مرضى السمنة بإحدى حلقات برنامجها على إحدى الفضائيات.

كما أرفق الفريق القانوني للإعلامية ريهام سعيد البلاغ بأسطوانة مدمجة على صور ومقاطع فيديو خاصة بالراقصة المصرية، بعضها مصور من غرفة نوم سما المصري.

وقالت ريهام سعيد في البلاغ: "سما المصري تتعمد لفت الأنظار، من خلال بث صور فوتوغرافية وفيديوهات جنسية"، مطالبة بسرعة التحقيق وإحالتها إلى المحاكمة الجنائية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن ريهام سعيد اتخذت هذا الموقف الصارم ضد سما المصري، بعد هجوم الأخيرة عليها في أزمة سخرية سعيد من البدناء في مصر.

وكانت ريهام سعيد قد تعرضت للإيقاف من قبل قناة "الحياة" ونقابة الإعلاميين، على خلفية تصريحاتها ضد مرضى السمنة ووصفها لهم بأنهم عبء على أسرهم وعلى الدولة ويشوهون المنظر العام.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة، مكرم محمد أحمد، حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد عبر وسائل الإعلام "المرئية أو المسموعة" لمدة عام، قبل أن تعلن الإعلامية اعتزال العمل الإعلامي والفني على الإطلاق.