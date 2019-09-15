«مدبولي»: نستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي لـ 8%

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رئيس الوزراء

النمو الاقتصادي

مدبولى

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي بشكل تدريجي ليصل إلى 8% بحلول عام 2022 وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصةً ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها والتوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة.
جاءء ذلك خلال كلمته خلال افتتاح فعاليات أعمال الدورة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اليوم الأحد.

ونوه، بأن للكفاءة والاجتهاد ثمرة ولذلك فأنا أهنئُ طارق عامر محافظ البنك المركزي لانتخابه رئيساً للتحالف الدولي للشمول المالي، وهو اختيار له دلالاته من ناحية، ويضيف لمهامه.

وفي الختام، أعرب رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لكافة المشاركين والقائمين على الإعداد والتنظيم الجيد لهذا الاجتماع وجدد الترحيب بالحضور في مصر، متمنيًا لأعمال الاجتماع كل النجاح والتوفيق، وأن يخرج بقرارات تُسهم في مسيرة عمل المجلس الموقر.

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