متحدث "الوفد": بيت الأمة يدعم تمكين المرأة

15 سبتمبر 2019 - 04:42 م

قال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسم الحزب، أن الوفد استطاع خلال الفترة الأخيرة أن يعيد إلى الأذهان مرة أخرى ارتباط نشاط بيت الامة بالشارع المصرى.





وأضاف الهضيبي، أن تدشين مبادرة الوفد مع المرأة، استكمالًا للحملة الأم "الوفد مع الناس"، التي أطلقها رئيس الحزب المستشار بهاء الدين أبوشقة، إيمانًا بدور المرأة المصرية في المجتمع، ودعم تمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، بالتماشي مع سياسة الدولة المصرية في عهدها الجديد.





وأكد نائب رئيس حزب الوفد، أن المبادرة التى أطلقها الوفد لاقت رواجا كبيرا لدى المرأة المصرية، وانضم لها عدد كبير من السيدات فى مختلف المحافظات، لافتا إلى أن الوفد سيجوب محافظات الجمهورية لتفعيل المبادرة.



