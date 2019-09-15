عاصفة ضد نجم الأهلي بعد مصافحة «مرتضى منصور»

15 سبتمبر 2019 - 04:46 م

أبدى فتحي مبروك، مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، استياءه من هجوم جماهير القلعة الحمراء ضده بسبب مصافحته لمرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

رئيس نادي الزمالك سبق ونشر فيديو عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك أثناء قيامة بتحية فتحي مبروك والجهاز الفني لفريق مواليد 2001 داخل نادي الزمالك بعد إحدى المباريات.

وقال فتحي مبروك، في تصريحات لقناة "أون سبورت" "تربطني علاقة قوية بمرتضى منصور، فهو صديقي قبل أن يكون رئيسًا لنادي الزمالك".

وتابع "في احدى مباريات النادي الأهلي مواليد 2001، حيث كنا نلعب أمام الزمالك، فوجئت بعد اللقاء بتواجد رئيس الزمالك في الملعب بعد المباراة".

واستمر "في البداية كان هناك مشكلة بسيطة وهي قيام أمن نادي الزمالك بمنع دخول نجل هشام حنفي للملعب، لقد قمت بالتواصل مع رئيس الزمالك لحل الأزمة".

وصرح "مرتضى منصور بعد ذلك تحدث معي وتبادلنا التحية، وقام بدعوتنا بعد نهاية المباراة، قمت بالرد عليه بأن يكون ذلك بعد المباراة بالتأكيد".

وأضاف "جاء مرتضى منصور للملعب بعد ذلك، وقال أنه لم يحضر من أجل المباراة، لكن من أجل تحيتي بصفتي صديق قديم له منذ كنا في الجامعة، وأنه يُرحب بي كصديق ويرحب بالنادي الأهلي في الزمالك".

وأكمل "لا أعلم لماذا تم تناول الموقف بطريقة سلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، رئيس الزمالك يرحب بزميل له في بيته".

واختتم "لقد تخيلت لو حدث العكس وأنني قمت بتجاهل مصافحة رئيس نادي الزمالك، هل هذا الأمر سيكون جيدًا، بالطبع لا، الأمر بسيط".