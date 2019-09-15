» رسميًا.. حكام أجانب لمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

15 سبتمبر 2019 - 04:53 م

أجرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، اتصالات مع الاتحادات الأوروبية لاختيار طاقم حكام أجنبى لإدارة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك المقرر لها الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب.

وأكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أن الاتصالات التى تجريها اللجنة فى هذا الصدد شملت جميع الاتحادات الأوروبية عدا اتحادى صربيا وسويسرا، حيث يحمل أحد مدربى الفريقين الجنسية الصربية، بينما يحمل الآخر الجنسية السويسرية.

وأضاف رئيس لجنة الحكام جمال الغندور أنه على ضوء ما ستسفر عنه هذه الاتصالات ستقوم اللجنة بالمفاضلة لاختيار الطاقم الأنسب والإعلان عنه فى وقت مناسب.

وأشار الغندور إلى أن الاستعانة بحكام أجانب لإدارة السوبر تأتى انطلاقا من كون طرفى المباراة هما الأهلي والزمالك، حيث تم الاتفاق بين لجنة الحكام ومجلس إدارة الاتحاد على أن يدير مباريات الدورى حكام مصريون فيما عدا مباريات الأهلي والزمالك معا فسوف يقوم بإدارتها حكام أجانب.