» الزمالك يحدد موعد مباراة العودة أمام بطل السنغال

15 سبتمبر 2019 - 04:59 م

حدد الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، يوم الأحد 29 سبتمبر الجارى موعدًا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، في إياب دور الـ32 من منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك خسر لقاء الذهاب الذى أقيم بالأمس فى السنغال بهدفين مقابل هدف على ملعب لاديوار، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بهدف فى لقاء العودة للتأهل لدور المجموعات.

وتعود بعثة الزمالك إلى القاهرة قادمة من السنغال فى الخامسة مساء غد، الاثنين، لعدم تمكن البعثة البيضاء من العودة بعد المباراة مباشرة بسبب ظروف الطيران، حيث ستتوجه بعثة أبناء ميت عقبة فى الحادية عشرة من مساء اليوم الأحد إلى أديس أبابا عبر الخطوط المغربية ثم ستصل إلى القاهرة فى الخامسة مساء الغد على أن يحصل اللاعبون على راحة سلبية فور الوصول إلى القاهرة قبل استئناف التدريبات بعد غد الثلاثاء، على ملعب النادى الأبيض، ضمن خطة الاستعدادات لمواجهة الأهلى فى السوبر فى المباراة التى ستقام الجمعة المقبل على استاد برج العرب.