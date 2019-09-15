» الكونفدرالية.. المصري يقسو على بطل زنجبار برباعية

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حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا كبيرًا على مضيفه ماليندي بطل زنجبار، بأربعة أهداف مقابل هدف، في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الإفريقية.

سجل رباعية المصري محمود وادي "هاتريك"، وحسن علي هدفًا، فيما أحرز هدف ماليندي اللاعب إبراهيم علي.

وتقام مباراة الإياب أحد أيام 27، أو 28، أو 29 سبتمبر الجاري.

وبدأ إيهاب جلال المدير الفني للمصري، بالتشكيل التالي: أحمد مسعود - كريم العراقي - أحمد شوشة - إسلام أبو سليمة - عمر كمال - فريد شوقي - ايزي ايميكا - سعيدو سمبوري - إسلام عطية - حسن علي - محمود وادي

ونجح محمود وادي مهاجم المصري في التقدم بالدقيقة 27، قبل أن يضيف حسن علي الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وعاد وادي للتسجيل من جديد ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 40.

وقلص ماليندي النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، ليحرز إبراهيم علي الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 43.

ومع بداية الشوط الثاني، أضاف محمود وادي الهدف الرابع في الدقيقة 52، قبل أن يحتفل اللاعبون على طريقة لاعب الأهلي مؤمن زكريا.

وأجرى إيهاب جلال التبديل الأول للمصري في الدقيقة 66، بخروج صاحب الهاتريك محمود وادي، ونزول أوستين أموتو بدلا منه، قبل أن يدفع بأحمد ياسر وعمرو موسى بدلا من حسن علي، وإسلام عطية في الدقيقة 76، لتستمر الدقائق الأخيرة دون تغيير في النتيجة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.

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