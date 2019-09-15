» ليفربول يستعين بـ«المعري» في مدح محمد صلاح

أمير سعد
نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» صورة للنجم محمد صلاح جناح"الريدز" والمنتخب الوطني.
وعلقت صفحة ليفربول على صورة صلاح " أنا وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل"، وهو بيت شعر للشاعر العربي القديم أبو العلاء المعري.
وسجل صلاح أمس السبت هدفًا ساعد به ليفربول في تحقيق فوز مهم على نيوكسل بنتيجة 3/1 بالجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.
ويتصدر صلاح ترتيب هدافي ليفربول برصيد 4 أهداف بالتساوي مع السنغالي ساديو ماني زميله في الفريق.
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