نصف مليار ريال.. فيديو لـ«بن سلمان» يشعل السعودية

15 سبتمبر 2019 - 05:36 م

انطلقت فى محافظة الطائف السعودية بعد ظهر اليوم الأحد، الاحتفالات بختام فعاليات مهرجان ولى العهد للهجن بعد 45 يوما من بدء فعاليتها أول أغسطس الماضى .

وبدأت فعاليات احتفال الختام بتسابق الهجن فى آخر الأشواط على مسافة 7 كيلو مترات، فئة (حيل وزمول)، وأفاد بيان اللجنة المنظمة بالاتحاد السعودى للهجن، أن جائزة الفائز بالشوط الأول، لفئة (الحيل مفتوح) مليون و500 ألف، والفائز بصدارة الشوط الثانى فئة (زمول مفتوح) مليون ريال لفئة، والأول بالشوط الثالث فئة (حيل عام) مليون و500 ألف ريال، وأول الفائزين فى الشوط الرابع فئة (زمول عام) مليون ريال.

ووصل عصر اليوم، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى مقر حفل مهرجان ولي العهد للهجن، في دورته الثانية بميدان الطائف، وفور وصول سموه عُزف السلام الملكي.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، في السعودية الفيديو على نطاق واسع لحظة وصوله وعزف النشيد الملكي.

وسوف يقوم ولي العهد بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى في سباقات الهجن بالمهرجان في ختام فقرات الحفل.

في السياق ذاته، قالت صحيفة عكاظ السعودية، أن حجم صفقات البيع في أسواق الهجن منذ رمضان الماضي حتى أمس قاربت الـ500 مليون ريال وذلك ضمن استعدادات المؤسسات الكبيره للهجن والملاك للفوز بسيف ولى العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأكدت المصادر أن الصفقات ستستمر أكثر عقب نتائج الأشواط النهائية اليوم إذ تشكل المطايا الفائزة عقب كل شوط تنافسى اهتماما ً بالغا للملاك لإقتنائها في سبيل حصد المزيد من الألقاب في المنافسات الأخرى.

وكانت فعاليات مهرجان ولى العهد للهجن فى مدينة الطائف، إنطلقت على مدار 45 يوما ، وقسمت أشواطةً على 3 مراحل خلالها تنافست الهجن الخليجية وهجن مصر والسودان والأردن ومشاركة من فرنسا على جوائز بقيمة 52 مليون ريال سعودى .