» الدوري الإنجليزي.. بورنموث يهزم إيفرتون 1/3

15 سبتمبر 2019 - 05:40 م

فاز فريق بورنموث الإنجليزى، على ضيفه إيفرتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الأحد، على ملعب "فيتنس فيرست"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

سجل ثلاثية الفريق صاحب الأرض كلا من: كاليوم ويلسون هدفين فى الدقيقتين 23 و72 من زمن المباراة، وريان فراسير فى الدقيقة 67، فيما سجل دومينيك كالفيرت هدف إيفرتون الوحيد فى الدقيقة 44 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، رفع بورنموث رصيده إلى 7 نقاط احتل بها المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 7 نقاط فى المركز الحادى عشر بفارق الأهداف فقط.