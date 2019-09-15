«نتنياهو» يتغزل في قناة «الجزيرة».. ماذا قال؟

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محمد فضل- متابعات

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إسرائيل

الجزيرة

نتنياهو

تغزل

تغزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، مساء اليوم، الأحد، في قناة إخبارية عربية.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي "غالي تسهال"، مساء اليوم، الأحد، بأن نتنياهو تغزل في قناة" الجزيرة" العربية الإخبارية، مقارنة بقنوات إخبارية ووسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت الإذاعة العبرية في حوار أجرته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الأخير يقارن بين كل من شبكتي القنوات "NewsChannelIL " و "newsisrael13 " الإخباريتين الإسرائيليتين، وبين قناة الجزيرة الإخبارية العربية.

وقال نتنياهو: بعض القنوات الإخبارية العربية (في إشارته إلى قناة الجزيرة القطرية) تعطي مزيدا من الاحترام وتمنح مزيدا من الوقت للرد أو الإجابة.


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