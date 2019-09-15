» موعد وملعب مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

15 سبتمبر 2019 - 06:40 م

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم، ملعب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدور الأول من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2019 – 2020.

وأعلن اتحاد الكرة مواعيد وملاعب مباريات الدور الأول للموسم الجديد، والتي اسفرت عن إقامة موقعة قمة الأهلي والزمالك بالجولة الرابعة يوم 19 من شهر أكتوبر المقبل على ستاد القاهرة الدولي بالساعة الثامنة مساء.

جدير بالذكر أن مباراة السوبر لموسم 2017 – 2018 بين الأهلي والزمالك ستقام يوم الجمعة المقبلة على ستاد "الجيش" ببرج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.