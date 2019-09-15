«أبوشقة» يعلن إطلاق مبادرة الوفد مع المرأة

15 سبتمبر 2019 - 06:50 م

أطلق المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، اليوم الأحد، مبادرة الوفد مع المرأة فى مدينة طنطا بمحافظة الغربية، استكمالًا للحملة الرئيسية الوفد مع الناس، وإيمانًا بأهمية دور المرأة المصرية فى المجتمع، ودعم تمكينها ورعايتها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، بالتماشى مع سياسة الدولة المصرية فى عهدها الجديد.

وأعلن اعتزام الحزب إطلاق مبادرة "الوفد مع الشباب" خلال الفترة المقبلة، لأن أعمدة الدولة الوطنية هى المرأة والشباب.

وكشف "أبو شقة" عن أن حزب الوفد يشهد يوميًا حراكًا سياسيًا، مشيرا إلى إطلاق العديد من المبادرات بدأت بـ "الوفد مع الناس" التى وصلت إلى النجوع واخترقت الوادى الجديد لمقابلة الأهالي.

ولفت إلى أن الوفد أطلق عدة مبادرات كـ"الوفد مع الرياضة"، و"الوفد مع الإعلام"، و"الوفد مع الفن"، و"الوفد مع المسئول"؛ للتعايش مع المواطن المصرى فى مشكلاته بعمل سياسى حقيقي.