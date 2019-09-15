  • الأحد 15 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:57 م
بحث متقدم
ارشيفية

الجيش الكويتي يتحرك بعد استهداف «أرامكو» السعودية

نتنياهو

«نتنياهو» يتغزل في قناة «الجزيرة».. ماذا قال؟

ايهاب جلال

«جلال» يُحدد شروط قيادته للمنتخب خلفًا لـ«أجيري»

بن سلمان

نصف مليار ريال.. فيديو لـ«بن سلمان» يشعل السعودية

صفاء الهاشم

«الهاشم» تطالب بفرض رسوم جديدة على الوفدين في الكويت

مرتضى منصور

عاصفة ضد نجم الأهلي بعد مصافحة «مرتضى منصور»

القليوبية

محافظ القليوبية يدخل في نوبة بكاء بسبب رسائل دعم «السيسي»

ارشيفية

معارض وشوادر الأدوات المدرسية.. «على عينك يا تاجر»

نشر قوات أمريكية بتشاد للمساعدة في انقاذ الفتيات المختطفات بنيجيريا

أمريكا تتحدث عن تحرك قواتها تجاه السعودية

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة يعلن مواعيد جدول الدور الأول بالدوري

«أبوشقة» يعلن إطلاق مبادرة الوفد مع المرأة

الحياة السياسية

الوفد
الوفد

متابعات

أخبار متعلقة
#

خبير يجيب: هكذا يجب أن تتعامل المرأة مع زوجها "الشاذ"

#

"أبو شقة" يطلق مبادرة "الوفد مع المرأة" سبتمبر المقبل

#

بـ 13 لغة.. السعودية تطلق مبادرة توعوية حول الحج

#

ليفربول يعلن التعاقد مع صفقة "سوبر"

حزب الوفد

الوفد

ابو شقة

مبادرات حزب الوفد

أطلق المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، اليوم الأحد، مبادرة الوفد مع المرأة فى مدينة طنطا بمحافظة الغربية، استكمالًا للحملة الرئيسية الوفد مع الناس، وإيمانًا بأهمية دور المرأة المصرية فى المجتمع، ودعم تمكينها ورعايتها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، بالتماشى مع سياسة الدولة المصرية فى عهدها الجديد.

وأعلن اعتزام الحزب إطلاق مبادرة "الوفد مع الشباب" خلال الفترة المقبلة، لأن أعمدة الدولة الوطنية هى المرأة والشباب.

وكشف "أبو شقة" عن أن حزب الوفد يشهد يوميًا حراكًا سياسيًا، مشيرا إلى إطلاق العديد من المبادرات بدأت بـ "الوفد مع الناس" التى وصلت إلى النجوع واخترقت الوادى الجديد لمقابلة الأهالي.

ولفت إلى أن الوفد أطلق عدة مبادرات كـ"الوفد مع الرياضة"، و"الوفد مع الإعلام"، و"الوفد مع الفن"، و"الوفد مع المسئول"؛ للتعايش مع المواطن المصرى فى مشكلاته بعمل سياسى حقيقي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

شياطين الأسفلت

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» طوارئ بالكويت بعد استهداف طائرة لقصر الأمير
» موعد وملعب مباراة الأهلي والزمالك في الدوري
» سعودي ذهب لشراء سيارة من الكويت فحدث ما لم يخطر على بال
» أبطال إفريقيا.. مازيمبي يتعادل سلبيًا مع بطل مدغشقر
» مفاجأة.. الحوثيون يستهدفون أرامكو السعودية من هذه الدولة
» الدوري الإنجليزي.. بورنموث يهزم إيفرتون 1/3
» فيديو.. «الإفتاء»: لا يجوز للزوجة أن تسأل زوجها عن راتبه
» اتحاد الكرة يعلن مواعيد جدول الدور الأول بالدوري
» «الهاشم» تطالب بفرض رسوم جديدة على الوفدين في الكويت
» الكونفدرالية.. المصري يقسو على بطل زنجبار برباعية
» ليفربول يستعين بـ«المعري» في مدح محمد صلاح

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:20 ص

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية