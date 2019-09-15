«باسم يوسف» يفاجئ الجميع بصورة عارية

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باسم يوسف

النظام النباتى

طعام نباتى

باسم يوسف فيس بوك

نشر الإعلامي الساخر باسم يوسف، صورة جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»  ظهر فيها عاري الصدر، وتحدث عن النظام النباتي.

وكتب «يوسف» معلقًا على الصورة: «النهاردة عدى ست سنين من ساعة ما غيرت للنظام النباتي الصحي (بلانت بيزد). عمري ما تخيلت ان حييجي اليوم اني ابطل اكل منتجات حيوانية او اكل مصنع و كنت فاكر انس مش حكمل . كان عندي الأسئلة المعتادة : حاكل ايه، اجيب بروتين منين ، حاعرف برضة أتمرن و العب رياضة، حاعرف احافظ على الكتلة العضلية؟«.

وتابع: «النهاردة ست سنين و انا باحس اني في أفضل حالاتي الصحية و الجسدية . و السنة دي مختلفة بسبب المبادرة بتاعة بلانت بي اللي ساعدت ناس كتيرة في منطقة من العالم كان صعب ان الناس تقتنع بيها . بعد كام يوم حنكمل الحلقات و حننشر قصص نجاح لناس حاربت مرضها و انتصرت لصحتها . و دي خطوة صغيرة لناس كتيرة اللي ساعدتنا اننا نعمل اثر كبير في وقت قصير».

يشار إلى أن باسم يوسف يولي اهتمامًا كبيرًا بالنظام الغذائي، ويحرص على تقديم النصائح بشأنه.

ويذكر أن باسم يوسف نال شهرته من تقديم برنامجه الساخر "البرنامج"، عبر فضائيتي "سي بي سي" و"إم بي سي مصر"، ولكنه في عام 2014 أعلن عن وقف عرضه.



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