بالفيديو.. جماهير الأهلي تدعم "مؤمن زكريا" أمام منزله

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المصريون

الاهلى

مومن زكريا

حرصت جماهير النادي الأهلي على دعم مؤمن زكريا، صانع ألعاب الفريق من أجل مساندته قبل السفر إلى ألمانيا، بعدما أعلن تعرضه لأزمة نفسية بسبب إصابته وابتعاده عن الملاعب.

وحرصت مجموعة أخرى من الجماهير على التوجه لمنزل اللاعب بعين شمس وهتفوا له ولوالده ووالدته لدعمهم بعد مرضهم الذي أعلن عنه اللاعب.

وقامت الجماهير بالهتاف للاعب "سلمتك يا مؤمن" "لفينا العالم لفينا زي مؤمن ما لقينا".

وخرج مؤمن زكريا من قائمة الأهلي المحلية والإفريقية للموسم الجديد، لحين شفائه من الغصابة وعودته مجددا.

وكان عدد كبير من لاعبي الأهلي ومختلف الأندية المصرية، قد أعربوا عن دعهم للاعب القلعة الحمراء، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، متمنين عودته للملاعب في أقرب وقت.


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