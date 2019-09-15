» رسميًا.. الترجي يواجه الزمالك بالسوبر الإفريقي

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المصريون

الترجى

الوداد

رفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقى، الطعن المقدم من الوداد المغربى ضد قرار «كاف» بتتويج فريق الترجى بطلاً لدورى أبطال أفريقيا، على حساب فريق الوداد المغربى، حسبما ذكرت تقارير صحفية تونسية.

كان "كاف" قد اعتبر فريق الوداد المغربى خاسرًا لمباراة الإياب، التى أقيمت على ملعب "رادس"، بجانب فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار، بجانب 15 ألف دولار بسبب شغب الجماهير.

قال موقع "Africans Got Football " المتخصص فى شئون أخبار الرياضة الأفريقية إنه وفقًا لأحد أعضاء "كاف" تم رفض الاستئناف الذي قدمه نادي الوداد المغربي ضد قرار احتسابه منسحبًا في قضية رادس و تأكيد قرار "كاف" بفوز الترجي بالنسخة السابقة للمسابقة .

وشهد نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الماضية المذكور، رفض حكم المواجهة الجامبي باكاري جاساما هدفًا للوداد، سجله اللاعب وليد الكرتي بداية الشوط الثاني، ما جعل لاعبي الوداد يطالبون بالعودة لتقنية حكم الفيديو المساعد "الفار"، ليكتشفوا بعد ذلك عدم تواجد التقنية بالملعب.

ورفض حينها لاعبو الوداد اكمال المباراة، ليعلن الحكم عن نهايتها في الدقيقة 58 بتتويج الترجي باللقب، قبل أن يطالب المكتب التنفيذي لـ"كاف" الفريق التونسي بإعادة اللقب والميداليات، ليلجأ بعد ذلك كل فريق لمحكمة التحكيم الرياضي "كاس" التي أحالت الملف على لجنة مختصة داخل "كاف".

يواجه نادى الزمالك بطل كأس الكونفدرالية، نظيره الترجى التونسى بطل دورى أبطال أفريقيا 2019 فى مباراة نهائى السوبر الأفريقى بالإمارات.

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