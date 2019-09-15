الدولار يهبط في التعاملات المسائية لهذا الرقم

15 سبتمبر 2019 - 08:14 م

شهدت أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية هبوطًا في بعضها واستقرارًا في البعض الآخر، في نهاية تعاملات اليوم الأحد.

وسجل الدولار الأمريكي نحو 16.3369 جنيها للشراء و16.4369 جنيها للبيع، بانخفاض 4 قروش عن تعاملات الخميس الماضي.

وبلغ سعر اليورو الأوروبي نحو 18.0899 جنيها للشراء و18.2072 جنيها للبيع، بينما سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.4359 جنيها للشراء و20.5528 جنيها للبيع.

وسجل الفرنك السويسري نحو 16.4920 جنيها للشراء و16.5996 جنيها للبيع، بينما سجل 100 ين ياباني نحو 15.1128 جنيها للشراء و15.2095 جنيها للبيع.