بعد غلق الصناديق.. 4 مرشحين في المقدمة بانتخابات تونس

15 سبتمبر 2019 - 08:55 م

أغلقت صناديق الاقتراع في نهاية الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فى تونس قبل قليل، لاختيار رئيس جديد للبلاد.

وأظهرت مؤشرات التصويت تقدم 4 مرشحين في الانتخابات التي جرت اليوم الأحد.

وتشير معلومات، إلى ان مؤشرات التصويت الأولية تظهر تقدم كل من مرشح حزب "قلب تونس" السجين نبيل القروي، والمرشح المستقل قيس سعيد، ومرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو، والمرشح المستقل وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي بحسب وكالة الأناضول.

وأغلقت صناديق الاقتراع، في تمام السادسة مساء بالتوقيت المحلي ( 17 بتوقيت جرينيتش).

وبلغت نسبة الإقبال على التصويت في عموم البلاد 35 بالمئة قبل ساعة فقط من إغلاق مراكز الاقتراع، حسبما أعلن نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في مؤتمر صحفي.

وَخصصت هيئة الانتخابات 4 آلاف و564 مركز اقتراع، تضم 13 ألف مكتب تصويت داخل البلاد، فيما تم فتح 304 مراكز اقتراع في الخارج تضم 384 مكتب تصويت في 46 دولة.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بالخارج 384 ألف ناخب وناخبة، فيما تجاوز عدد نظرائهم بالداخل 7 ملايين.

وبعد إعلان مرشحين اثنين الانسحاب من السباق الرئاسي لصالح أحد المرشحين، بات يتنافس فعليا في انتخابات الأحد 24 مرشحا، بالدور الأول للاقتراع، للفوز بأعلى منصب بالبلاد.