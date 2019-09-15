"نبيه الوحش" يتقدم ببلاغ للنائب العام للقبض على" محمد علي"

15 سبتمبر 2019 - 09:37 م

تقدم نبيه الوحش المحامي المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للنائب العام ضد المقاول محمد علي.

وطالب فى بلاغه بسرعة إبلاغ الإنتربول الدولي بسرعة القبض عليه «وترحيله فورًا إلى مصر لمواجهته بكل ما تفوه به من تبولات فكرية وتبرزات فمية وتقديمه إلى محكمة عاجلة أمام محكمة أمن الدولة العليا».





وتابعأن ما يدلي به «المدعو محمد على ينال من هيبة رئيس الدولة، واي ما كان شخصه وصفته فهو رمز للدولة ولا يجوز المساس به، وإن كنا نختلف معه فى بعض سياساته كرئيس، إلا أننا لا نقبل أبدًا بإهانته لأن إهانته إهانة لنا شخصيًا».



