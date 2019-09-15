حسم نصف نهائي جوائز "الإيمي الدولية" 2019 في أبو ظبي

15 سبتمبر 2019 - 09:39 م

اختتمت بالأمس في أحد الفنادق المرحلة النصف نهائية من جائزة "الإيمي الدولية" في فئة أفضل ممثلة وفئة الكوميديا والتي تنظمها مجموعة بيراميديا للاستشارات والإنتاج الإعلامي للمرة العاشرة على التوالي بالنيابة عن الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون.

وضمت لجنة التحكيم لهذا العام كلاً من أروى جودة، حبيب غلوم، سلوم حداد، عبد الله حسن أحمد، عبد الله صالح الرميثي، علي المرزوقي، عمرو عابدين، فايز المالكي، مروان عبد الله صالح، منصور الفيلي، نسرين طافش، هاني الشيباني، هاني رمزي، ياسر النيادي، ياسر الياسري، يوسف الكعبي.

هذا العام قامت لجنة التحكيم باختيار أفضل ممثلة دراما وأفضل مسلسل كوميدي.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالأمس وشهد تواجد العديد من وسائل الإعلام لتغطية هذا الحدث العالمي عبّر أعضاء لجنة التحكيم عن سعادتهم باختيارهم لتحكيم هذه الجائزة الدولية، وأن تواجد هذه الجائزة العالمية في أبو ظبي تأكيد على مكانتها كمركز إعلامي جاذب عالمياً لأهم وأكبر الأحداث الفنية، وأن اختيار لجنة تحكيم عربية في هذه الجائزة يمثل اعترافاً عالمياً بالمستوى الرفيع للدراما العربية ومستوى الوعي الفني الذي وصل إليه نجومها.

وبهذه المناسبة قالت الإعلامية الدكتورة نشوة الرويني المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة بيراميديا وعضو الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية: "أود أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى أعضاء لجنة التحكيم المتألقة والمميزة لإخلاصهم وتفانيهم في إنجاح هذا الحدث الضخم، كما أود أن أشكر الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون على ثقتهم في بيراميديا طوال هذه السنوات كشريك استراتيجي ينظم ويستضيف هذه المحطة المهمة من الجائزة"

وعن أهمية تواجد هذه الجائزة في المنطقة، أضافت الرويني"إننا نحرص في كل سنة على تواجد فئات مختلفة وجديدة، وطوال العشر سنوات الماضية تم التحكيم على العديد من الفئات مثل الدراما والأفلام الوثائقية، والبرامج التلفزيونية التي لا يكتب لها سكريبت وأفضل ممثلة، والكوميديا وغيرها، مما يمثل فرصة أكبر لنا للتعرف على نوعية مختلفة من الأعمال التلفزيونية والبرامج من مختلف مناطق العالم وأفكارها ومضمونها وكيفية تنفيذها"

من ناحية أخرى، قالت تريسي أوليفر، مدير لجان التحكيم في جوائز "الإيمي الدولية": "نود أن نتوجه بعظيم الشكر والامتنان إلى الدكتورة نشوة الرويني، العضو في الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية وعضو مجلس إدارة جوائز الإيمي العالمية وإلى فريق عملها لاستضافتهم مرة أخرى مرحلة التحكيم ما قبل النهائية لجوائز "الإيمي" الدولية في العاصمة أبو ظبي، كما أننا سعدنا بلقاء لجنة التحكيم المتميزة والمتألقة بمواهبها المختلفة والمتنوعة في المنطقة."