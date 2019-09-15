الإنتاج الحربي يضم لاعب النجم الساحلي

15 سبتمبر 2019 - 09:42 م

حصل مسئولو الانتاج الحربي على توقيع التونسي أيمن الطرابلسي، لاعب النجم الساحلي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ولعب الطرابلسي الموسم الماضي مع الخور القطري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة أيضًا، ومن المقرر أن ينتظم خلال الأيام المقبلة في التدريبات الجماعية للانتاج استعدادا للدورى الممتاز.

وانضم الطرابلسي إلى صفقات الانتاج الحربي والتي ضمت، إبراهيم عبد الخالق قادمًا من الإسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، والنيحيرى برايت سلاس، ومحمد عبد الرازق بازوكا ومحمد عبد المجيد من الاتحاد السكندرى، وباسم مرسى من الزمالك، ومحمد فييرا من بتروجت ومصطفى البدرى ومحمد عصام الغندور من الأهلى وعلى فتحى فى صفقة انتقال حر ومحمد شوقى غريب من إنبى .