اشتري من الانترنت بأفضل الأسعار مع كوبونات الموفر

15 سبتمبر 2019 - 09:47 م

تشهد الأسواق العربية تطورا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجال التجارة الإلكترونية وترويج المنتجات وللخدمات على الانترنت عوض الوسائل القديمة مثل الصحف الورقية، الإذاعة والتلفزيون، إذ تخلى الكثير من الجمهور عن تلقي المعلومة منها لصالح مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الرقمية.

فاليوم قامت الكثير من العلامات التجارية بنقل أنشطتها للانترنت والاعتماد الشبه الكلي عليه لإطلاق الحملات الدعائية التي تهدف لإبقاء خط المبيعات في مسار نمو مستمر والحفاظ على ولاء العملاء القدماء وجلب المزيد من العملاء الجدد.

يتم الترويج للمنتجات والخدمات على الانترنت من خلال الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، الإعلانات المرئية على المواقع والمدونات، التسويق عبر المؤثرين والتسويق بالعمولة وغير ذلك من الوسائل الأخرى.

لكن الطريقة التي نحن بصدد الحديث عنها اليوم هي الكوبونات وقسائم الخصم التي يتم تزويد العملاء بها بشكل دائم أو بشكل موسمي (الأعياد الدينية والوطنية، اليوم العالمي للمرأة وغيرها)، والتي يتم من خلالها تشجيع الناس على شراء المزيد من المنتجات والخدمات وتوفير المال من كل عملية بنسبة تصل حتى 10 % بالنسبة للكوبون وقد تتجاوز 50 % بالنسبة لعروض التخفيضات.

للحصول على هذه الكوبونات والتخفيضات يكفي تصفح إحدى المواقع أو تحميل أحد التطبيقات التي تعمل فيها هذا المجال لتوفير المال في أي وقت تتسوق فيه من الانترنت، وربما لن تجد أفضل من موقع الموفر الذي سنتحدث عن مميزاته اليوم.

وفر مع كوبونات موقع الموفر

نحن لا نقول أن موقع الموفر هو الرقم واحد في مجال نشر الكوبونات والعروض في المنطقة العربية حاليا، لكنه يسعى للوصول لهذه المرتبة بالرغم من حداثة سنه.

تم إطلاق موقع الموفر مع بداية سنة 2019 لخدمة العملاء الباحثين عن أفضل العروض والكوبونات في المنطقة العربية وخاصة في الدول التي تعرف نموا في مجال التسوق عبر الانترنت مثل المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر وغير ذلك.

وسرعان ما كون مكانة مميزة له بين المواقع الكبرى بسبب الثقة المتزايدة التي بات يكسبها من طرف المتسوقين الذين أشادوا بالخدمة المميزة التي يقدمها الموقع لهم والتي سهلت عليهم شراء أجود المنتجات بالسعر الذي كانوا لا يحلمون به.

يقوم موقع الموفر بنشر كافة العروض والتخفيضات التي تهم المتاجر الكبرى التي تنشط في المنطقة العربية وتحضا بثقة العلاء مثل سوق، نون، نمشي، قولدن سنت، هوم بوكس، اي هيرب، ماكس فاشن، سيفي، طيران الإمارات، المسافر وغيرها.

من اليوم، مهما كان نوع المنتج أو الخدمة التي تنوي شراءها من الانترنت، فستجد كوبون وعرض خاص بها على موقع الموفر، فليست هناك حاجة بعد اليوم للقيام بأبحاث عن الكوبونات والعروض في المنتديات وصفحات التواصل الاجتماعي التي تأخذ الكثير من الوقت.

للاستفادة من أي نوع من الكوبونات والعروض على موقع الموفر، يكفي تصفح الواجهة الرئيسية للموقع للتعرف على أحدث العروض التي يشهدها السوق العربي حاليا، من الممكن أيضا البحث باستخدام اسم المتجر من خلال مربع البحث أو من خلال صفحة المتاجر والماركات.

لذا، لا تتردد في الإطلاع على أحدث الكوبونات والعروض التي يوفرها موقع الموفر حاليا والاستفادة من فرصة لتوفير المزيد من المال.

كوبون جوميا

من منا لا يعرف جوميا، ذلك المتجر الالكتروني الذي يلجأ له ملايين المسوقين سنويا للعثور على المنتجات العالية الجودة من الماركات العالمية الكبرى مثل سامسونغ، أبل، نايكي، غوتشي، أديداس وغيرها.

للآسف، جوميا لا تغطي كافة الأسواق العربية، وتكتفي بالعمل في مصر والمملكة المغربية والعديد من الدول الإفريقية الأخرى.

مع ذلك، موقع الموفر يهتم بخدمة العملاء في هذه الدول ويوفر لهم الكثير من عروض وتخفيضات جوميا في سبيل توفير المال عند التسوق كل مرة.

كوبون نون

بما أن جوميا لا تعمل في كافة الدول العربية، إلا أنه توجد الكثير من المتاجر الالكترونية التي تقدم العديد من الخدمات المشابهة لخدماتها للمتسوقين العرب في جميع البلدان العربية الأخرى، ونون أحدها.

يعد نون من أفضل المتاجر التي تنشط في دول الخليج التي تقدم أحدث المنتجات وأفضلها ضمن جميع الفئات التي تخدم وتسهل حياة الناس؛ الالكترونيات، التجميل، مستحضرات البشرة والشعر، مستلزمات الأم والطفل، إكسسوارات السيارات وغيرها.

يعمل فريق موقع الموفر على تقديم العديد من عروض وكوبونات نون بشكل مستمر في سبيل مساعدة زواره على توفير المزيد.