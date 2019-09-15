كيف تطورت الألعاب عبر الإنترنت ومراحل تطورها المختلفة

لا شك في أن الألعاب تسهم في رفع نسبة الذكاء والقدرة على التفكير والتصرف عند كلاً من الصغار والكبار الشباب والفتيات على حد سواء، فلكل مرحلة عمرية ألعاب تتناسب مع قدراتها وإمكانياتها، ولكل هل تساءلتم يوماً عن تطور الألعاب عبر منذ القدم حتى الآن، لذا نقدم لكم فيما يلي كيف تطورت الألعاب عبر الإنترنت طوال السنوات الماضية.

اللعب عبر شبكة الإنترنت :

تطور شكل اللعب من الناحية التقليدية إلى الشكل الحديث والمعاصر، فوسط التطور التكنولوجي الهائل تصبح اللعب له مذاقاً خاصاً، حيث اصبح بإمكان العديد من المستخدمين خوض تجربة اللعب م داخل منازلهم مع اشخاص ربما يكونوا خارج حدود الدولة، وذلك بفضل شبكة الإنترنت التي جعلت العالم كله أشبه بالقرية الصغيرة، والجدير بالذكر أيضاً أنه يمكن لمجموعة من المستخدمين اللعب مع أخرين في مختلف البلدان حول العالم، فتجمعهم شبكة واحدة وهي شبكة الأنترنت بالتحديد ما يعرف باسم اللعب أون لاين عبر الإنترنت.

وفيما يتعلق بالألعاب التي تسمح باللعب مع المنافسين في اي مكان وفي أي دولة فهي متعددة ولعل ابرزهم لعبة بابجي التي حظيت بشهرة لا مثيل لها طوال العام الماضي، فهي من أشهر الألعاب التي يتم خوضها عبر الإنترنت، بالإضافة إلى لعبة الروليت .

ومن ناحية أخرى هناك لعبة تدعى كونكر وفيها يقوم المحارب بتأسيس جيش وتطوير نفسه وأسلحته ليتخطى منافسيه في نفس اللعبة التي يكون مسئولا فيها عن إنجاز العديد من المهام، وهناك ايضاً لعبة أخرى تدعى Wolf team يتشارك فيها عدد من المستخدمين حول ليتنافسوا بين بعضهم البعض.

علي صعيد آخر، لم تقتصر الألعاب على الشباب فقط، فهناك فتيات يحرصون على خوض تلك المغامرات ويدخلون في تنافس وسباق مع مثيلاتها من كل أنحاء العالم وهو الأمر الذي يوحي بحدوث طفرة في لعب الفتيات.

أخيرا، هناك العديد من الألعاب المحلية عبر الأنترنت والتي تسمح لك بخوض مغامرة اللعب مع شخص يستخدم نفس شبكتك المحلية، بمعنى أن جهاز الحاسوب الخاص بك متصل بنفس شبكة الأنترنت التي يستخدمها منافسك، فقط عليك إرسال طلب له وفور قبوله يمكنكم اللعب سويا

مراحل تطور الألعاب :

تطورت ألعاب الفيديو أو ألعاب الكمبيوتر منذ القدم فهي ليست مستحدثة حيث يرجع تاريخها إلى عام 1966 تقريباً، حيث كانت ضربة البداية مع المهندس الألماني رالف باير وزملاؤه، فقاموا بتصميم مخطط لأول لعبة فيديو يمكن لعبها من خلال التلفزيون العادي فقد قاموا بتطويرها رسمياً وابتكارها خلال عام 1967 وأطلقوا عليها اسم جديد وهو اسم الصندوق البني وفي وقت لاحق تمكنوا من اختراع بندقية تعمل مع اللعبة.

والجدير بالذكر أن هناك عدة ألعاب قد ظهرت خلال تلك الحقبة الزمنية ومن أشهرها لعبة التنس المبسطة والتي انتشرت في كل أنحاء خلال عام 1972 ونالت إعجاب الكثير كما حققت مكاسب تجارية هائلة.

الجيل الثاني من الألعاب :

وفيما يتعلق بالجيل الثاني من ألعاب الفيديو فقد ظهرت وسطع نجمها خلال عام 1977 ، وتتمثل في شركة نينتندو والتي طرحت العديد من الألعاب يصل عددهم لحوالي 6 ألعاب ومن أشهرهم لعبة بونغ المشهورة، في العالم التالي "1978" ظهرت عدة العاب جديدة لاقت شهرة واسعة مثل سبيس إنفيدر زوسبيسوورز ، واستمرت الألعاب في التطور حتى ظهر الجيل الثالث منها.

الجيل الثالث من الألعاب :

هذا وقد بدأ الجيل الثالث من الألعاب خلال عام 1983 حيث طرحت الشركة المشهورة حينذاك نينتندو نظام ترفيهي، يعمل من خلال جهاز الحاسب الآلي ومن ثم بدأ الألعاب تتطور من خلال الكمبيوتر والإنترنت، حينها ظهرت عدةً ألعاب جديدة من أبرزها دراغون بوستر وغيرها.

على الجانب الآخر، بحلول عام 1985 ظهرت بالفعل لعبة سوبر ماريو، والتي حظيت بنجاح ملحوظ وحققت نجاح مبهر منذ الظهور الأول لها، فقد بلغت مبيعاتها حوالي 10 ملايين نسخة منها وبقيت لعدة أعوام اللعبة الشعبية الأكثر شهرة على الإطلاق، فقد وصل عدد مبيعاتها خلال عام 2008 حوالي 40 مليون نسخة.

الجيل الرابع والخامس والسادس من الألعاب :

تطورت اجهزة الألعاب بعد ذلك وشملت تحديثات سمحت بتصميم ألعاب جديدة وتطوير تلك التي حظيت بشهرة عارمة، فمن ضمن الألعاب التي ظهرت هي لعبة رود رش وغيرها من الألعاب التي تطورت على مر السنين عبر الإنترنت.

وفيما يتعلق بالجيل الخامس من الألعاب، فيمتد من عام 1993 إلى 1999 حيث ظهر جهاز البلايستيشن والذي صممته شركة سوني وطرحته للأسواق ومنذ تلك اللحظة بدأت الألعاب عبر الأنترنت تتطور بشكل رهيب ليقبل الكثير على تجربتها باستخدام جهاز البلايستيشن.

اخيراً، نتطرق بالحديث عن ألعاب الجيل السادس التي تطورت عبر شبكة الأنترنت، فظهر خلال عام 2001 عملاق البرمجيات الأمريكي مايكروسوفت، حيث طرحت الشركة جهاز إكس بوكس وتوالت إصداراتها ، ومن ثم شهدت تلك الفترة تطوراً رهيباً للألعاب عبر الإنترنت، وزاد الأقبال على استخدامها من قبل كلاً من الشباب والفتيات، فيجدون خلالها متعة لا تضاهى فبالكاد تطورت الألعاب عبر شبكة الإنترنت حتى اللحظة الراهنة وذلك لزيادة المتعة والأثارة.