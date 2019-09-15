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السودان.. ارتفاع ضحايا السيول إلى 85 قتيلا

عرب وعالم

سيول السودان
سيول السودان

المصريون ووكالات

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أعلنت وزارة الصحة السودانية، الأحد، ارتفاع قتلى السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد إلى 85 شخصًا، والإصابات إلى 133.
وذكرت وزارة الصحة أن تلك الأرقام حسب تقرير إحصائي خلال الفترة من 14 يونيو/حزيران وحتى 14 سبتمبر/أيلول، وفق وكالة الأنباء السودانية.
ونقلت الوكالة الرسمية عن وكيل وزارة الصحة المكلف سليمان عبدالجبار قوله إن عدد المنازل المتضررة بلغ 69 ألفًا، 50 في المائه منها، انهيار كلي.
وأشار كذلك إلى تضرر 117 ألفًا من المرافق العامة ونفوق 4 آلاف و424 من الحيونات.وأشار الوكيل إلى تضرر 8 قرى بولاية النيل الأبيض (جنوب) وقرية بولاية الجزيرة (وسط).
والسبت، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن الفيضانات والسيول أودت بحياة 78 في السودان خلال الشهرين الماضيين.
وقالت ماري كيلر، مديرة المكتب، إن "العدد الأكبر من الضحايا سقط نتيجة تساقط أسقف مبان والصعق بالكهرباء".
والخميس، أعلنت الأمم المتحدة، تضرر أكثر من 346 ألف شخص جراء السيول والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في 16 ولاية سودانية (من أصل 18 ولاية).
وفي 25 أغسطس/ اب الماضي أعلنت وزارة الصحة السودانية، ان ضحايا السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد منذ مطلع أغسطس/آب الجاري بلغ 62 وإصابة 98 آخرين، وتأثرت 17 ولاية بالأمطار والسيول من أصل 18 ولاية".
ومنذ مطلع الشهر الماضي، تشهد معظم الولايات السودانية أمطارا وسيولا غزيرة، أدّت إلى انهيار منازل، كما أدّت إلى قطع الطريق الرئيس الرابط بين العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض (وسط).
ومن المتوقع أن يستمر موسم الأمطار حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مع هطول أمطار أعلى من المتوسط في التوقعات، فيما لا يزال احتمال حدوث فيضانات مفاجئة مرتفع. -

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