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تعليق ناري لـ"أديب" على بناء القصور الرئاسية في مصر

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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علق الإعلامي عمرو أديب، على ما يثار بشأن بناء القصور الرئاسية، قائلا: "هتكلم في موضوع محدش عايز يقرب منه أو يلمسه"، موضحا أن القصر الرئاسي في العاصمة الإدارية الجديدة هو مبنى مثل أي مبنى حكومي تدار منه البلاد، ويطلق عليه مبنى الحاكم، معقبا: "كلمة القصر كلمة مستفزة جدا".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة بها مبنى للبرلمان، ومنشأ على أحدث طريقة، فلماذا لم تسألوا عن تكلفته، مضيفا أن القصر الرئسي ليس ملكًا لعبد الفتاح السيسي، ولن يورثه لأولاده، فهو ملك لمصر.
وأضاف، "القصر الرئاسي مثل ملكية خاصة للرئيس الحالي، النهاردة موجود فيه عبد الفتاح السيسي، بكره فيه واحد تاني"، منوهًا بأن العاصمة الإدارية الجديدة لم تأخذ جنيها من ميزانية الدولة، مضيفا: "مينفعش نهد البلد كده ونقول مش عايزين قصور.. دا لمصر".
ونوه بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم إقرار ذمة مالية، مضيفا: "اللي بيسألو عنه.. قولنا يا دكتور أيمن نور مين اللي بيصرف على المحطات، والساعة اللي في إيدك جايبها منين"، متابعا: "أنا عايز حد يجبلي دليل فساد"، منوها بأن أي مؤسسة ضخمة قد يحدث بها فساد، والرئيس نفسه قال هذا الكلام.
وأضاف، "حاولوا معانا بكل الطرق عشان يهدونا.. ده مكان حكم، ومش هنعمل مقر حكم أوضتين وصالة، وهو مش هياخده لنفسه"، متابعًا: "أنا مش عايز حااجة من عبد الفتاح السيسي.. بس مش عايز نضرب على قفانا تاني".
وتابع منفعلا: "عبد الفتاح السيسي كان ممكن يسلمنا كلنا، وكان ممكن يسلمني، ومرديش يسلمنا، وكان ممكن يوزنوه دهب وهو موافقش، واختار البلد".
واستطرد، "الموضوع بسيط متنتخبوش عبد الفتاح السيسي اللي بيعمل 14 مدينة جديدة، وعاصمة إدارية، ومشروعات بأكتر من 4 تريليون جنيه.. هاتوا الزغلول الكبير اللي بتحضروه، ومش عايز أقول أسامي".


وأضاف، "اتقوا الله في البلد.. والبد فيها ناس مش هتسبها تقع".

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