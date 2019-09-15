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مخرج الفيديوهات المفبركة: "القنوات تزيف الواقع زي الساحر"

الحياة السياسية

تامر الخشاب
تامر الخشاب

المصريون ـ متابعات

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أكد تامر الخشاب، المخرج التليفزيوني، أن ما عرضه أمس أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي من فيديوهات خلال المؤتمر الثامن للشباب الذي عقد في مركز المنارة بالقاهرة الجديدة، هو نوع من أنواع الاحتيال الإعلامي الذي تستخدمه قوى الشر ضد مصر.
وأضاف «الخشاب»، خلال مداخلة هاتفية، أنه قدم أمام الرئيس نوع واحدًا فقط من أنواع الاحتيال الإعلامي بالصوت والصورة، ولكن صور الاحتيال الإعلامي كثيرة مثل مانشيت كاذب، أو خبر مجتزأ، أو نظرية إنسانية منطقة من الخارج وإنسانية بينما في الداخل هدامه.
وتابع :«المواطن العادي لو شاف فيديو من اللي متفبرك ده مش سهل عليه يكتشف إنه فيديو احتيالي، فإعلام الشر اللي بيستهدف المجتمعات يرتكز على الحتة دي، فيه خاصية نقدر نحط على الفيديو أي مشاهد إحنا عاوزينها».


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