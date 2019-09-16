» "شعبة الذهب" تكشف معلومة هامة عن الأسعار الفترة المقبلة

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قال د.ناجي فرج، رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب، إن الإقبال على الشراء لا يزال معتدلًا إلى حد ما على رغم ارتفاع الأسعار، مشيرا الى أن الأسعار لا تزال مرتفعة نسبيًا، بعد وصول جرام الذهب إلى 700 جنيهًا.
وأضاف "فرج" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة DMC، مساء الاحد أنه يتوقع حدوث استقرار في السعر خلال الفترة المقبلة.
وتراجعت الأسعار العالمية للأسبوع الثالث على التوالي بنهاية تعاملات الجمعة الماضية بسبب المفاوضات وانحسار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وسجل السعر العالمي للأوقية (الأونصة) نحو 1488 دولارا حيث  جاءت أسعار الذهب  التى يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 680 و682 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 583 و585 جنيها.


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