» "شعبة الذهب" تكشف معلومة هامة عن الأسعار الفترة المقبلة

16 سبتمبر 2019 - 12:34 ص

قال د.ناجي فرج، رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب، إن الإقبال على الشراء لا يزال معتدلًا إلى حد ما على رغم ارتفاع الأسعار، مشيرا الى أن الأسعار لا تزال مرتفعة نسبيًا، بعد وصول جرام الذهب إلى 700 جنيهًا.



وأضاف "فرج" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة DMC، مساء الاحد أنه يتوقع حدوث استقرار في السعر خلال الفترة المقبلة.

