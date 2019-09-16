استشاري يكشف: "المقاول الهارب" مصاب بهذا المرض الخطير

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محمد علي
محمد علي

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ساويرس يسخر من فيديوهات الهارب "محمد علي".. بهذا الرد

كشف د.إبراهيم مجدي حسين، استشاري الطب النفسي، عن أن تصرفات الفنان والمقاول الهارب محمد علي عبر مقاطع الفيديو التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ تؤكد إصابته بالنرجسية الشديدة، نظرا للضحكات العصبية التي يقوم بها طوال الفيديو، فضلًا عن أسلوب العصبي.
وأوضح "حسين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "محمد الباز" في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة  المحور، مساء الاحد  أن تصرفات "محمد علي" المبالغ فيها خلال الفيديوهات تنم عن إدمانه المواد المخدرة باهظة الثمن مثل الكوكايين، والتي تسبّب نوعا من النشاط المفرط لدي الإنسان.
وأكد علي أن فيديوهات "محمد علي" قد تصل لنصف ساعة متواصلة من التركيز الشديد، والتعميق في الحديث في عدة موضوعات مثل السياسة والاقتصاد، فضلًا عن الألفاظ الخارجة والسباب الذي يقوم به بشكل مستمر.


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