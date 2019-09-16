شطة يكشف أغرب ما فعله "الخطيب" مع "كهربا"

16 سبتمبر 2019 - 05:37 ص

كشف الكابتن عبد المنعم شطة - نجم الأهلي الأسبق - عن وجود اتجاه داخل النادي الأهلي للتخلي عن محمود عبد المنعم كهربا بعد هروبه من الزمالك.



وقال "شطة" في لقاء مع إذاعة "أون سبورت" : "إدارة الأهلي لا تحب أن تتعاقد مع كهربا قبل إنهاء مشاكله القانونية مع ناديه".



وأضاف: "لو كان ممكننا للخطيب أن يأتي بكهربا لكان أعاد عصام الحضري إلى الأهلي مرة أخرى".



وعلق الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي قائلا: "كابتن شطة مقرب من الخطيب وهو يتحدث بمعلومات".



وأضاف: "أقول لكم بمنتهى الوضوح هناك إتجاه داخل النادي الأهلي للتراجع عن التعاقد مع كهربا قبل إنهاء مشاكله".



