» وفاة فنانة شهيرة .. والمطربة لطيفة تنعيها

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وفاة فنانة شهيرة بعد صراع مع المرض

لطيفة

توفيت أمس الأحد الفنانة منيرة حمدي بعد صراع مع المرض .

ووفقًا لموقع "موازييك إف أم" التونسي، ولِدَت مُنِيرَة في باجة بدولة تونس، وهي مغنية تونسية بدأت حياتها المهنية في برنامج نادي المواهب، وشاركت في الحفل الافتتاحي لدورة عام 2001 م للمهرجان الدولي بقرطاج.

فيما نعتها المطربة لطيفة قائلة في تدوينة عبر "انستجرام" : ""كم حزنت لوفاتك يا صاحبة القلب الكبير والصوت الدافىء كنتي دائمًا سباقة في السؤال عني وعن أخباري وأكثر من كان يصبرني على وجع الناس المنافقة، الدايم ربي كما كنتي تقولين عزيزتي منيرة.. أعزي نفسي وأعزي أهلك وجمهورك".

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