مفاجأة مدوية يكشفها أمين عام "القصورة الرئاسية" عن استراحة المعمورة

16 سبتمبر 2019 - 06:39 ص

كشف المستشار خالد محجوب - أمين عام لجنة جرد القصور الرئاسية - أن لجنته تم تشكيلها عام 2011 بقرار من وزير العدل لعمل جرد كامل لمحتوى القصور الرئاسية.



وأضاف "محجوب" في مداخلة مع برنامج "90 دقيقة" الذي يقدمه الإعلامي "محمد الباز" : "اللجنة كانت مشكلة من النيابة العامة والتفتيش القضائي و وزارة الثقافة وبعض الهيئات الحكومية".



وأردف: "قمنا بدورنا في جرد تلك القصور والتأكد من سلامة محتواها" .. مضيفًا: "القصور غالبيتها كانت في القاهرة بينما الإسكندرية كانت تحتوي على استراحات فقط مكونة من طابقين، والتي تم إنشاؤها في عهد الرؤساء السابقين، خلال فترة الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر" و"محمد أنور السادات".



و وأضاف "محجوب"، أن الاستراحات في الإسكندرية تم هدمها قبل عام 2011 من بينها استراحة المعمورة، مطالبا المواطنين في التدقيق في كل المعلومات الكاذبة والشائعات التي تنشر مؤكدا، أن الفترة القادمة هي حرب معلوماتية وليس مثل العهود السابقة التي كانت تعتمد فيها الحروب على الأسلحة والقوة، ولكن الدولة المعادية بدأ في الحرب الإلكترونية وتكون المنصات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي.