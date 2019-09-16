  • الإثنين 16 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:04 ص
بحث متقدم
بن زايد وبن سلمان

الكشف عن تفاصيل اتصال "بن زايد" مع "بن سلمان" بعد هجوم أرامكو

قيس سعيد

من هو "قيس سعيد" الذي اكتسح الانتخابات التونسية بشكل مفاجيء؟

المستشار خالد محجوب

مفاجأة مدوية يكشفها أمين عام "القصورة الرئاسية" عن استراحة المعمورة

محمد صلاح

خوفا من صلاح .. استبعاد هذا النجم من تدريب منتخب مصر

محمود الخطيب

شطة يكشف أغرب ما فعله "الخطيب" مع "كهربا"

محمد علي

استشاري يكشف: "المقاول الهارب" مصاب بهذا المرض الخطير

حواس

بالفيديو.. زاهي حواس لـ" أديب": الأهلي سيفوز على الزمالك

اختفاء 300 صنف دواء

"الناظر" يحذر من خطورة هذا الدواء المنتشر في مصر

الطقس

"الأرصاد" تفجر مفاجأة عن فصل الخريف هذا العام

سد النهضة الإثيوبي - أرشيفية

الكشف عن آخر التطورات فى مفاوضات سد النهضة

فنانة شهيرة: خالد يوسف أجبرني على خلع ملابسي

الصفحة الأخيرة

خالد يوسف
خالد يوسف

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة: «خالد يوسف» ظلمني.. وأجبرني على هذا الأمر

#

مقطع فيديو "قبل النوم" يفتح النار على فنانة شهيرة

#

على غرار ريهام سعيد.. فنانة شهيرة تهاجم البدينات

#

شاهد.. وفاة فنانة شهيرة على خشبة المسرح

خالد يوسف

عبرت فنانة شهيرة عن استيائها الشديد من المخرج خالد يوسف ، متهمة إياه بإجبارها على خلع ملابسها لتمثيل أحد المشاهد.

وقالت الفنانة حورية فرغلي بعد 9 سنوات من ظهورها في فيلم "كلمني شكرا" الذي أخرجه "يوسف" : "خالد يوسف أقحم مشهد التعري الذي قمت به .. لقد ظلمني".

وأضافت: "مشهد الإغراء، لم يكن ضمن السيناريو، وأصر خالد يوسف على تصويره، وظُلمت بسبب هذا المشهد على المستوى الفني والإنساني"، حسب موقع "العربية".

وتابعت: "قررت من بعدها عدم تقديم مثل هذه المشاهد مرة أخرى، ولن أقوم بخلع ملابسي بهذا الشكل، وحاولت أن أغير نظرة الجمهور لي في الأعمال الأخرى التي شاركت بها".

وأضافت: "لست نادمة، كنت قليلة الخبرة عند تقديمي هذا المشهد، وحينما عرض علي خالد يوسف المشهد اقتنعت لأنه في السياق أن تقوم فتاة بخلع ثيابها لإغراء الشباب من خلال الإنترنت".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

شياطين الأسفلت

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» إعلامية كويتية تهاجم فنانا مصريًا: فاكر نفسه شهريار
» بعد انتقاد تطويل شعره وصبغه بالأصفر .. فنان شهير: انتوا ناس معقدة
» فنانة شهيرة: خالد يوسف أجبرني على خلع ملابسي
» فنانة شهيرة تحتفل بتعميد ابنتها: بارك الله في ملاكنا الصغير
» الخطيب يرضخ لفرمان "فايلر"
» وفاة فنانة شهيرة .. والمطربة لطيفة تنعيها
» إيهاب جلال مديرا للمنتخب الوطني وهذا هو موعد الإعلان
» أخصائي طب نفسي يطالب بهذا الأمر في مواقع التواصل
» "شعبة الذهب" تكشف معلومة هامة عن الأسعار الفترة المقبلة
» خبير يفجر مفاجأة مدوية عن مكاسب "الفيسبوك"
» نتنياهو يكشف معلومة خطيرة عن "صفقة القرن"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:55 ص

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية