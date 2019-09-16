أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

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استقر سعر صرف الدولار، خلال التعاملات الصباحية، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.33 جنيه، ونحو 16.43 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.41 جنيه للبيع، و16.31 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك العقاري المصري نحو 16.47 جنيه للبيع، و16.37 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، نحو 16.42 جنيه للبيع، و16.32 جنيه للشراء.

سجلت العملة الخضراء في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك عودة، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك كريدي إجريكول، والبنك المصري الخليجي، وبنك التنمية الصناعية، وبنك سئيب نحو 16.47 جنيه للبيع، و16.37 جنيه للشراء.

كما سجل في كل من بنك المشرق، والبنك العربي الأفريقي، وبنك بلوم، وبنك مصر إيران، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي اليوناني، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك الكويت الوطني نحو 16.44 جنيه للبيع، و16.34 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، وبنك إتش إس بي سي نحو 16.43 جنيه للبيع، و16.33 جنيه للشراء.


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