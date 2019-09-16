فريدة الشوباشى: السيسى قائد خطير

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السيسي

تن

30 يونيو

الشوباشي

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، إن المؤامرة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأت عندما قال إن الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى، ومن هنا بدأت خطورة هذا القائد فهو قائد خطير.

وأضافت "الشوباشي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، بأن مصر دائمًا ما تتعرض للمؤامرات حينما يكون بها قيادة محترمة، وهذا ما حدث في عهد محمد علي، وجمال عبد الناصر، والرئيس السيسي.

وتابعت "الشوباشي"، أن ثورة 30 يونيو هي أعظم ثورة في تاريخ البشرية، والرئيس السيسي جاء رئيسًا لمصر بحب الناس له، مشددة على أن الشعب المصري بأكمله قادر على مواجهة مخططات الشر، مؤكدة أن تصويب الخطاب الديني مهم جدًا خلال تلك المرحلة.

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