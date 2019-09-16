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بالمنطقة الشمالية..

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع "طارق 50"

الحياة السياسية

الفريق محمد فريد
الفريق محمد فريد

علي محمود

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شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود " طارق 50 " الذى تنفذه إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية، والذى يأتى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

تضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة التكتيكية للمشروع والإجراءات المنفذة أثناء رفع درجات الاستعداد القتالى ومرحلة التحضير والتنظيم للمعركة ، ثم التحرك والفتح على خطوط الفتح المختلفة واقتحام الحد الأمامى لدفاعات العدو؛ لتدمير الدفاعات المعادية وتحقيق المهام المخططة فى التوقيتات المحددة .
ظهر خلال المرحلة مدي الدقة في التعامل مع الأهداف المعادية وإصابتها من الثبات والحركة ، وما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية مكنتها من تنفيذ المهام المخططة والطارئة باستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات باستخدام أنظمة " المايلز".

والتقى الفريق محمد فريد بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية بقاعدة محمد نجيب العسكرية.
بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن أمن مصر وإستقرارها ، ونقل للمقاتلين تحيات وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول  محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لدورهم البطولى فى حماية مقدرات الوطن .

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