إعلامية: "ربنا ثم الجيش واللي يقول غير كده مهزأ"

16 سبتمبر 2019 - 10:58 ص

أشادت الإعلامية مها البهنسي، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة العمل على التنمية الشاملة للقارة الأفريقية، قائلا: "تصريحات الرئيس تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في ظل رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي"

وأضافت "البهنسي"، خلال برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ابن من أبناء المؤسسة العسكرية المصرية، معقبة: "الرئيس السيسي وطني من الطراز الأول، حاجة مش محتاجين نتكلم عنها".

وتابعت، أن من يقبل بكلمة على جيش بلده والمؤسسة العسكرية، فهو شخص "مهزأ"، متابعة: "حتى مع الانفتاح محدش يقدر يقول كلمة على جنرالات الجيش الأمريكي.. دي ثوابت"، مشددة على أن انتقاد المؤسسة العسكرية المصرية أمر غير مطروح للنقاش، مستطردة: "ربنا ثم الجيش، ولولا جيش مصر كان زمنا في حتة تانية خالص، والي يقول غير كده مهزأ".