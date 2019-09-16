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الأهلي يصرف 200 دولار لكل لاعب قبل مواجهة الزمالك

الرياضة

الأهلى
الأهلى

محمد عبد الحارس

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الاهلى

مكافاة

صرف

كانو سبورت

صرف جهاز الكرة بالنادى الأهلى 200 دولار لكل لاعب بالفريق قبل مواجهة الزمالك فى مباراة السوبر، والمقرر إقامتها الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكانت إدارة الأهلى قررت صرف مكافأة إجادة للاعبين بعد الفوز علي كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بهدفين، فى المواجهة التى أقيمت بينهما ضمن مباريات دور الـ32  لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويبدأ الأهلي مشواره المحلى فى بطولة الدورى العام بمواجهة سموحة والمقرر إقامتها يوم 23  سبتمبر الجارى.

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