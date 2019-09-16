ضيف "عمرو الليثي" يفاجئه بفعل صادم على الهواء

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الإعلامي عمرو الليثي
الإعلامي عمرو الليثي

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استضاف الإعلامي عمرو الليثي، شخصًا يدعى أحمد شعبان، قارئ أفكار ويمتلك ما يسمى بـ"الحاسة السادسة"، حيث قام بتجربة عملية لمقدم البرنامج على الهواء.

وقال "شعبان"، 36 سنة، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" المذاع عبر فضائية " النهار" ، إنه اكتشف هذه القدرات منذ عام 2001، وكان يعتقد في البداية أنه مسألة "حظ"، ولكنه درس فيما بعد علم النفس، وهذا ساعده كثيرًا في هذا المجال.

 وقام "شعبان" بتجربة عملية مع عمرو الليثي، حيث أعطاه مجموعة من الأوراق مكتوب بها عدد من الأرقام، وطلب منه النظر في عينيه ثم اختيار رقم من بين هذه الأرقام، وأن يحفظه في سره.

طلب الشاب من الإعلامي أن يختار اسم أحد المشاهير من بين مجموعة أوراق أخرى وأن يحفظ هذا الاسم في سره أيضا، ثم أخرج ظرف صغير به قطعة من الورق وضعها على طاولة، وكتب بعض الأرقام على سبورة.

وطلب الشاب من الإعلامي الكشف عن الرقم الذي اختاره، واسم الشخص المشهور فقال إنه اختار رقم 36، واسم المصري الدولي محمد صلاح، ثم طلب منه قراءة الورقة الموجودة داخل الظرف –الذي أخرجه قبل الكشف عما حفظه الليثي- فوجد مكتوبا فيها الاسم والرقم اللذان اختارهما، كما طالبه بجمع الأرقام الموجودة على "السبورة" فوجد مجموعها "36"، وهو الرقم الذي اختاره الليثي.

 وعلق "الليثي" على ذلك قائلا: "هايل.. هايل".

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