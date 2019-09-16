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العثور على 2200 جنين ميت في منزل طبيب نساء وتوليد

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أرشيفية

علي محمود

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طبيب نساء وتوليد

جنين ميت

عمليات إجهاض

في واقعة مؤسفة، كشف أقارب طبيب متخصص في أمراض النساء والتوليد وجود 2200 جنين ميت في منزله بولاية إنديانا الأمريكية؛ وذلك بعد أيام من وفاته.

وكان أفراد عائلة الطبيب يبحثون في ممتلكاته بعدما توفي  وفوجئوا بهذه الكارثة.

وفتحت الشرطة تحقيقًا جنائيًا في الواقعة، حيث توقعت أن الطبيب الراحل كان يجري المئات من عمليات الإجهاض.

وكانت الشرطة، وجهت بالفعل اتهامًا عام 2015 لذات الطبيب أولريش كلوفر، لعدم الإبلاغ عن عملية إجهاض أجراها لفتاة عمرها 13 عامًا.


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