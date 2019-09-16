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مصرع وإصابة 10 أشخاص في تحطم طائرة بكولومبيا

عرب وعالم

تحطم طائرة - أرشيفية
تحطم طائرة - أرشيفية

إيمان هاني

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عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو يظهر اللقطات الأولى من حادث سقوط طائرة صغيرة وتحطمها في أحد أحياء مدينة بوبايان الكولومبية.

وأسفر الحادث عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 3 آخرين كانوا يستقلون الطائرة التابعة لشركة "ترانسباسيفيكو" التي تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مطار جييرمو ليون فالنسيا في بوبايان.

شاهد الفيديو..

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