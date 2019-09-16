» مصرع وإصابة 10 أشخاص في تحطم طائرة بكولومبيا

16 سبتمبر 2019 - 01:46 م

عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو يظهر اللقطات الأولى من حادث سقوط طائرة صغيرة وتحطمها في أحد أحياء مدينة بوبايان الكولومبية.



وأسفر الحادث عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 3 آخرين كانوا يستقلون الطائرة التابعة لشركة "ترانسباسيفيكو" التي تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مطار جييرمو ليون فالنسيا في بوبايان.



شاهد الفيديو..



