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ممثلة شهيرة تتهم نجل الملكة إليزابيث بهذا الأمر

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الأمير أندرو
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علي محمود

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طائرة

روسيا اليوم

ترانسباسيفيكو

وجهت الممثلة والمغنية الأمريكية "كوريتني لوف" 55 عامًا، اتهامات للأمير أندرو دوق يورك ونجل الملكة إليزابيث، حيث زعمت أنه ذهب لمنزلها الكائن في لوس أنجلوس، ليمارس معها الجنس الساعة الواحدة صباحًا، وذلك عام 2006.

وكانت "لوف" متزوجة من مغنى الروك المعروف كورت كوبين، حتى انتحاره عام 1994، وقد وصفت الواقعة بأنها سيريالية أي أنها شيء غير طبيعي يفوق الخيال، استنكارًا لما يجعل رجلًا بحجم الأمير أندرو يذهب إلى منزلها فقط استجابة لشهواته الجنسية.

وأوضحت: "جلست مع الأمير المتلاعب بمفردنا، وأحضرت له فنجانًا من القهوة عليه وجه الملكة! وبعد 45 دقيقة من الضحك وتبادل أطراف الحديث، انصرف الأمير من منزلي ولم يفعل ما جاء من أجله".

وأضافت: "كنت أستعد للنوم بملابس شفافة وحذاء ناعم حينما جاء.. كانت نظراته جريئة وحركاته تدل على رغبته الجنسية، وكان ذلك واضحًا في كلمات الغزل وعبارات الجنس المتقدة، ولم أجد وصفًا لهذه الليلة، إلا أنها كانت من أكثر الليالي سيريالية في حياتي" .


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