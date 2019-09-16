» بالصور.. مصرع 7 سعوديين وإصابة آخرين في حريق مروع

16 سبتمبر 2019 - 04:46 م

لقي 7 أشخاص مصرعهم بينما وأصيب اثنان آخران في حريق هائل شب بمنزل في حي الجرادية بالعاصمة السعودية الرياض.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني أنها تلقت بلاغا، فجر اليوم الاثنين، يفيد بمشاهدة دخان كثيف يتصاعد من أحد المنازل بحي الجرادية في العاصمة، واتضح بعد توجه فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والخدمات المساندة إلى موقع الحادث، أنه حريق في شقة بالدور الأرضي في عمارة مكونة من دورين، وقد تسببت طبيعة الأثاث المحترق في الشقة في تصاعد الأدخنة الكثيفة سريعا.

وأخرجت فرق الإنقاذ الموجودين في الشقة، وعددهم 9 أشخاص، ليتبين لاحقا وفاة 7 منهم، وإصابة حالتين تم نقلهما للمستشفى، وقد تمت إحالة الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق.





