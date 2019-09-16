  • الإثنين 16 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:34 م
بحث متقدم
ليفربول

«صلاح» على رأس قائمة ليفربول لمواجهة نابولي

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا يُحزن المصريين

أرشيفية

3 رسائل من «السيسي» للكويت عبر مرزوق الغانم

ايهاب جلال

بالفيديو.. مفاجأة مدوية بشأن قيادة إيهاب جلال للمنتخب

قطر

قطر تدافع عن السعودية

أرشيف

«السناتر».. كاملة العدد.. والمدارس خارج الخدمة

الاتحاد العربي

تعرف على خليفة «آل الشيخ» في رئاسة الاتحاد العربي

الفاشينيستا السعودية

الموافقة على قانون طال انتظاره بالسعودية

ارشيف

مواجهات مرتقبة بقرعة كأس العالم للأندية

هجمات أرامكو

صور تكشف تورط هذه الدولة في هجمات «أرامكو»

بالفيديو.. مفاجأة مدوية بشأن قيادة إيهاب جلال للمنتخب

الرياضة

ايهاب جلال
ايهاب جلال

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

إيهاب جلال مديرا للمنتخب الوطني وهذا هو موعد الإعلان

#

مفاجأة مدوية بشأن جسر الملك فهد

#

إيهاب جلال يكشف مفاجأة بشأن تدريب المنتخب

#

"إيهاب جلال" يوضح حقيقة قيادة الفراعنة

بسمة وهبة

الحبس

سرقة فيلا

أعلن عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادى المصرى، بقاء إيهاب جلال المدير الفنى للفريق البورسعيدي فى منصبه بالموسم المقبل.

وكانت الساعات الأخيرة شهدت خلافًا بين إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى واتحاد الكرة حول الجهاز المعاون له، بعد تمسك إيهاب جلال بالثنائى حمد إبراهيم ومصطفى كمال.

وقال حلبية فى تصريحات لقناة "تايم سبورت" إن إيهاب جلال مستمر مع المصرى الموسم المقبل، خاصة أن الدورى سينطلق يوم 21 سبتمبر المقبل ولم يعد هناك متسع من الوقت للتعاقد مع مدرب جديد.

وأدى فريق المصري تدريبه الصباحي اليوم على شاطئ المحيط الهندي بجزيرة زنجبار، واشتمل تدريب الفريق على عدد من الوحدات البدنية خاصةً المتعلقة منها بالسرعة والقوة والتحمل، بحضور كل لاعبى الفريق.

ووضع المصرى قدمًا فى الدور الـ32 الثانى للكونفدرالية الأفريقية ويتبقى فقط تحقيق أى نتيجة إيجابية أو حتى الخسارة بهدفين لضمان الصعود للدور التالى من البطولة، بعدما فاز أمس بنتيجة 4-1.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

شياطين الأسفلت

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. طعن سعودي داخل محل بقالة
» مناقشات لتقليص عدد أيام العمل لـ4 فى الأسبوع بروسيا
» بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة بعد الهزيمة من بطل السنغال
» الحبس عامين للمتهم في سرقة فيلا «بسمة وهبة»
» بالصور.. مصرع 7 سعوديين وإصابة آخرين في حريق مروع
» حركات مثيرة ووصلة رقص تجمع وائل كفوري بـ فنانة شهيرة
» فنان شهير دخل في غيبوبة 3 سنوات بسبب زوجته
» ممثلة شهيرة تتهم نجل الملكة إليزابيث بهذا الأمر
» مصرع وإصابة 10 أشخاص في تحطم طائرة بكولومبيا
» الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا للزمالك
» العثور على 2200 جنين ميت في منزل طبيب نساء وتوليد

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:05 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية