بالفيديو.. مفاجأة مدوية بشأن قيادة إيهاب جلال للمنتخب

16 سبتمبر 2019 - 04:46 م

أعلن عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادى المصرى، بقاء إيهاب جلال المدير الفنى للفريق البورسعيدي فى منصبه بالموسم المقبل.

وكانت الساعات الأخيرة شهدت خلافًا بين إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى واتحاد الكرة حول الجهاز المعاون له، بعد تمسك إيهاب جلال بالثنائى حمد إبراهيم ومصطفى كمال.

وقال حلبية فى تصريحات لقناة "تايم سبورت" إن إيهاب جلال مستمر مع المصرى الموسم المقبل، خاصة أن الدورى سينطلق يوم 21 سبتمبر المقبل ولم يعد هناك متسع من الوقت للتعاقد مع مدرب جديد.

وأدى فريق المصري تدريبه الصباحي اليوم على شاطئ المحيط الهندي بجزيرة زنجبار، واشتمل تدريب الفريق على عدد من الوحدات البدنية خاصةً المتعلقة منها بالسرعة والقوة والتحمل، بحضور كل لاعبى الفريق.

ووضع المصرى قدمًا فى الدور الـ32 الثانى للكونفدرالية الأفريقية ويتبقى فقط تحقيق أى نتيجة إيجابية أو حتى الخسارة بهدفين لضمان الصعود للدور التالى من البطولة، بعدما فاز أمس بنتيجة 4-1.